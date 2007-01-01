С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик

На 1,5 п.п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.

На 2,0 п.п. сократилась ставка по программе «Строительство жилого дома», теперь минимальное значение с учётом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Также Сбер запустил новую скидку на ставку в размере 1 п.п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.

Ранее Сбер первым среди крупных банков задал тренд на снижение ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Сейчас мы видим стабильно положительную динамику макроэкономики и продолжаем улучшать условия для наших клиентов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.