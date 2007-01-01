В Калуге завершились две масштабные стройки
Строители закончили работы в новом ТЮЗе и в поликлинике на Правобережье, сообщил 31 марта на отчете городского головы губернатор Владислав Шапша.
Труппа Театра юного зрителя начала переезд. Спектакль на новой сцене обещают представить в начале июня.
По поводу открытия поликлиники Шапша сказал следующее:
- Жители волнуются: когда? Очень скоро. Стройка завершена. Оборудование, мебель – на месте. Осталось получить все разрешительные документы.
Также губернатор рассказал, что в 2025 году начнется строительство школы на Тайфуне, а федеральный Минкульт выделит деньги на реконструкцию кинотеатра «Центральный».