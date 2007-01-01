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Общество

В Калуге завершились две масштабные стройки

Дмитрий Ивьев
01.04, 09:01
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Строители закончили работы в новом ТЮЗе и в поликлинике на Правобережье, сообщил 31 марта на отчете городского головы губернатор Владислав Шапша.

Труппа Театра юного зрителя начала переезд. Спектакль на новой сцене обещают представить в начале июня.

По поводу открытия поликлиники Шапша сказал следующее:

- Жители волнуются: когда? Очень скоро. Стройка завершена. Оборудование, мебель – на месте. Осталось получить все разрешительные документы.

Также губернатор рассказал, что в 2025 году начнется строительство школы на Тайфуне, а федеральный Минкульт выделит деньги на реконструкцию кинотеатра «Центральный».

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