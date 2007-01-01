Россияне не готовы полностью перейти на онлайн-покупки

47% россиян не готовы полностью отказаться от физического посещения магазинов и перейти на онлайн-покупки с доставкой. Одновременно почти треть готовы рассмотреть такую возможность в перспектив. Главными стимулами перехода к онлайн-площадкам называют более низкие цены (66%) и бесплатную доставку (57%). Это следует из исследования ВТБ о востребованности услуг доставки в России.

Продукты питания остаются самым востребованным товаром для доставки (67% заказов), за ними следуют одежда и обувь (38%) и товары для дома и ремонта (30%). Реже заказывают книги и канцелярию (10%), а также мебель (15%). Лишь 25% опрошенных хотя бы раз заказывали доставку лекарств - большинство респондентов предпочитают приобретать их лично в аптеках.

Каждый четвертый россиянин пользуется курьерскими услугами несколько раз в неделю, а 38% делают заказы ежемесячно. Чаще всего доставку заказывают жители Москвы и Московской области - 71% опрошенных пользуются услугами курьеров хотя бы раз в месяц. Популярен сервис и среди жителей Центрального и Южного федеральных округов (по 66%), на Урале (63%). Минимальный спрос зафиксирован на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

По мнению респондентов, на переход из офлайн-шопинга в онлайн влияют широкий ассортимент (41%), улучшенный сервис (33%) и скорость доставки - до нескольких часов (25%). Среди главных недостатков доставки отмечены невозможность осмотра товара (51%), проблемы с качеством сервиса (47%) и сложности с возвратом (42%).

Возможность доставки является неотъемлемой частью сервиса не только в торговле, но в банковской сфере. Каждый четвертый участник исследования хотя бы раз пользовался выездным банковским сервисом для получения карты (28%). Еще четверть опрошенных (27%) готовы воспользоваться при необходимости.

«Сегодня уже каждый четвертый клиент оформляет банковские продукты через выездной сервис, а к концу года доля доставки в офлайн-продажах достигнет трети», - комментирует руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин.

*Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек.