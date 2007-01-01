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Обновление, наука и новые возможности

Калужский филиал сельскохозяйственной академии имени Тимирязева готовится принять студентов в новом обличье.
31.03, 15:13
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В следующем году, в юбилейный для учебного заведения год, студенты начнут обучение в отремонтированных зданиях.

25 июня 1986 года в Калуге открылся филиал Тимирязевской академии. В следующем году сотрудники, студенты и выпускники этого вуза отметят 40‑летие со дня образования. За эти десятилетия дипломы получили тысячи специалистов, многие из них работают в сельхозпредприятиях Калужской области.

Комфорт для студентов и преподавателей

В 2024 году начался долгожданный ремонт корпусов филиала. Ремонтные работы уже в полном разгаре. Крыша здания полностью обновлена, установлены новые стеклопакеты, завершается фасадная отделка. Однако на этом планы руководства не заканчиваются. В ближайшее время начнется капитальный ремонт трех общежитий и еще одного учебного корпуса.

— Мы планируем обновить все здания и общежития, чтобы создать более комфортные условия для студентов и преподавателей, — ​отмечает директор Калужского филиала Российского государственного аграрного университета-­МСХА имени К. А. Тимирязева Светлана Малахова.

Кроме того, уже готова проектно-­сметная документация для ремонта общежития, спортивного зала и частичной реконструкции крыши старого корпуса. Руководство филиала надеется, что к юбилею учебного заведения большая часть работ будет завершена.

Селекция, генетика и импортозамещение

Одним из ключевых направлений развития филиала всегда была и остается научная дея­тельность. Учебное заведение активно сотрудничает с ведущими исследовательскими центрами страны. В частности, заключено соглашение с Федеральным исследовательским центром картофеля имени А. Г. Лорха, где будут проводиться исследования в области селекции и генетики растений.

— Мы также планируем работать в направлении генетики животных, особенно в контексте молочного животноводства, — ​поясняет Светлана Малахова.

Это направление особенно актуально в свете задач, поставленных правительством по импортозамещению. Увеличение продуктивности молочного животноводства возможно как за счет увеличения поголовья, так и за счет улучшения генетических показателей. Филиал намерен активно включиться в эту работу, привлекая к исследованиям студентов и преподавателей.

Новые образовательные программы

В 2024 году филиал впервые открыл набор на программы среднего профессионального образования. Это новое направление для учебного заведения, которое уже вызвало большой интерес среди абитуриентов.

— Мы отлицензировали семь специальностей: зоотехния, ветеринария, агрономия, ремонт и эксплуатация сельскохозяйственной техники, садово-­парковое проектирование и ландшафтное строительство, бухучет по отраслям и землеустройство, — ​рассказывает директор филиала.

Выпускники этих программ смогут сразу приступить к работе, а при желании продолжить обучение в высшем образовании. Особое внимание уделяется целевому набору, который позволяет студентам получить образование за счет будущих работодателей.

— Целевое обучение подразумевает, что студент поступает на бюджетную основу, а работодатель предоставляет дополнительные льготы: стипендию, место прохождения практики или оплату проезда до места практики, — объясняет Светлана Малахова.

Кадры со школьной скамьи

Филиал активно сотрудничает со школами, организуя агротехнологические классы. Это новый формат взаимодействия, который позволяет школьникам уже со старших классов погрузиться в профессию.

— Мы подписываем договоры с работодателями, которые становятся инвесторами таких классов. Выпускники этих классов могут поступить в наш филиал по целевому направлению, — ​рассказывает директор Калужского филиала МСХА.

В 2025 году планируется первый выпуск обновленных агротехнологических классов, что станет важным шагом в подготовке кадров для сельского хозяйства региона.

Калужский филиал сельскохозяйственной академии имени Тимирязева ставит перед собой амбициозные задачи. Помимо завершения ремонтных работ и обновления материально-­технической базы учебное заведение планирует расширить научные исследования, укрепить сотрудничество с работодателями и увеличить количество бюджетных мест. При поддержке губернатора В. В. Шапши и министра сельского хозяйства Калужской области А. В. Ефремова достигнуты договоренности с Академией наук Вьетнама о совместной подготовке специалистов АПК.

— Мы надеемся, что к юбилею филиала нам удастся реализовать большую часть наших планов. Это важно не только для нас, но и для всего региона, который нуждается в квалифицированных кадрах для сельского хозяйства», — ​подчеркивает Светлана Малахова.

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

Тел.: +7 (4842) 72-51-40

Сайт филиала: kaluga.timacad.ru

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