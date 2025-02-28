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Новость дня Общество

T2 дарит скидку на MiXX S в честь дня рождения мультиподписки

31.03, 14:52
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T2 отмечает трехлетие подписки MiXX. В честь события компания запускает акцию: клиенты могут приобрести MiXX S на три месяца с выгодой в 400 рублей. Предложение доступно всем, у кого сейчас нет активной подписки.

В честь дня рождения мультиподписки MiXX Т2 дарит выгоду при покупке подписки в версии S на три месяца. Пользователи могут оформить абонемент за 500 рублей вместо 900. Приобрести подписку по акции могут абоненты Т2 и других операторов, у которых нет действующей подписки MiXX. Предложение действует с 31 марта по 7 апреля 2025 года включительно.

Т2 запустила MiXX 31 марта 2022 года. За три года компания развила сервис от статичной подписки до гибкого конструктора с возможностью выбора релевантных предложений. Сегодня MiXX объединяет интернет, музыку, кино, кешбэк и другие полезные опции. Ориентируясь на интересы своих пользователей, оператор продолжает укреплять позиции MiXX как одной из самых удобных и выгодных подписок на рынке. Согласно исследованию TelecomDaily, MiXX занимает лидирующее место на рынке по объему видеоконтента – 26,1 тысячи единиц.

Организатор акции ООО «Т2 Мобайл». Более подробную информацию об организаторе акции и условиях участия уточняйте здесь.

Реклама. Информация на момент публикации. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2VfnxwbekTi
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