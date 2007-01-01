Троицкая бумажная фабрика: два века непрерывного производства

Предприятие Калужской области — ​единственный производитель растительного пергамента в России.

Гордость Калужской земли — ​Троицкая бумажная фабрика. Немногие знают, что одно из старейших предприятий страны работает уже 239 лет, производя в том числе особую продукцию — ​растительный пергамент, который сегодня известен не только в России, но и во всем мире.

История фабрики тесно связана с историей страны, а потому заслуживает особого внимания.

Троицкая бумажная фабрика была основана в 1786 году на реке Шаня близ Кондрово Калужской губернии. С тех пор история Кондрово неразрывно связана с развитием бумажного производства в России. Именно поэтому на гербе города Кондрова изображен бумажный свиток.

Довольно скоро в ассортименте предприятия появилась бумага для печати высших сортов, писчая, папиросная, картежная, этикеточная лента. К середине XIX века продукция фабрики компании В. Говарда была лучшей не только в России, но и во всем мире. Изделия поставлялась ко двору императора, во все уголки России и за границу. Четыре раза троицкая бумага выпускалась с эмблемой государственного герба России, что стало, в том числе, признанием того, что страна гордится результатами труда заводчан и качеством особой продукции.

Гран-при Всемирной выставки

Коллектив умельцев-­бумагоделов создал технологию изготовления растительного пергамента, и в 1887 году их руками была произведена первая партия нового продукта. А уже в 1900 году на Всемирной выставке в Париже фабрика получила Гран-при за высокое качество изделий, изготавливаемых из бумаги.

Шли годы, десятилетия, а секреты производства троицкого пергамента не менялись и передавались от поколения к поколению кондровчан. В 1991 году на фабрике было построено новое бумажно-­пергаментное производство с бумагоделательной машиной № 1 и двумя пергаментирующими машинами: ПМ 121 и ПМ 122.

Через семь лет, в 1998 году, завершена инвестиционная программа Ahlstrom Industry по оптимизации технологии производства и улучшению качества пергамента. Фабрика продолжала работать, а люди — производить высококачественный пергамент. В 2008 году — еще один важный шаг: ​была запущена бумагоделательная машина № 2. А в 2022 году произошло очень значимое для настоящего и будущего Троицкой фабрики событие: она вошла в состав группы компаний «Объединенные бумажные фабрики», что стало большим шагом к развитию.

Новый виток развития

Сегодня Троицкая бумажная фабрика — ​одно из ведущих предприятий России, специализирующееся на производстве широкого ассортимента высококачественных бумажных упаковочных материалов. Сотрудники фабрики — ​единственные в России производители растительного пергамента. Кроме того, здесь выпускают различные виды бумаг, комбинированные материалы и бумажные пакеты. Продукция фабрики отличается высоким качеством и экологичностью, что обусловлено использованием современных технологий и строгим контролем на всех этапах производства.

Сегодня на предприятии работает более 580 человек, которые производят более 18 тысяч тонн бумаги в год. Производство троицкого пергамента достигает 10 тысяч тонн в год. Более чем за два столетия на предприятии сформировалось больше 30 трудовых династий, которыми гордятся коллеги и руководство.

Продукция фабрики поставляется в 25 стран мира. Помимо того что она звания единственный производитель растительного пергамента в России. Троицкая фабрика производит универсальную упаковку для жиро- и влагосодержащих продуктов, что так востребовано в пищевой, мебельной и текстильной промышленности. На предприятии внедрена и успешно действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO.

Высококлассная продукция признана профессиональным сообществом в различных номинациях и на престижных выставках: она стала победителем в номинации «Альтернативное решение» за бумажные пакеты с V-образным дном и окном из пергамента. Тонкий прозрачный пергамент, из которого на фабрике делают окошки, — ​это собственная разработка предприятия!

Внимание кадрам

Кроме производственной деятельности фабрика проявляет социальную ответственность, и заботу о своих сотрудниках, уделяя внимание их развитию. На предприятии созданы условия для получения образования, профессионального роста и поддержки в различных жизненных ситуациях.

Так, в 2024 году в Калужском индустриально-­педагогическом колледже (филиал в г. Кондрово) при поддержке администрации района, области и при активном участии группы компаний ОБФ появилась специальность «Технология комплексной переработки древесины». 25 ребят получили возможность обучаться перспективной и востребованной специальности и через 2 года 10 месяцев начать работать на предприятиях группы компаний и в частности на Троицкой фабрике, где созданы все условия для карьерного, профессионального развития и получения ценного опыта. Новый набор (уже второй) состоится в 2025–2026 учебном году!

А перспективным молодым специалистам фабрика готова оплачивать получение высшего образования в лучших профильных вузах страны. Развитие карьеры и создание прочного фундамента из высококлассных специалистов — ​одно из ключевых направлений работы для руководства предприятия.

АО «ТБФ» ждет новое поколение!

Фабрика ведет активную работу по профориентации молодежи: в школах Дзержинского района сотрудники фабрики проводят мастер-­классы, проф­ориентационные встречи со школьниками, участвуют в родительских собраниях, помогают в подготовке к олимпиадам и поступлению в колледж на профильное отделение.

На фабрике уже более 10 лет каждое лето для школьников района создаются летние трудовые отряды. Дети могут получить первый опыт работы, ознакомиться с различными профессиями и заработать свои первые деньги.

Многие из ребят, однажды побывав на фабрике, возвращаются уже в качестве работников и остаются навсегда.

В 2024 году АО «ТБФ» заняло первое место во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

Завершая…

Хочется отметить, что после присоединения к группе компаний «Объединенные бумажные фабрики», у Троицкой фабрики началась буквально новая жизнь: взят курс на развитие, значительно улучшаются условия труда, на предприятии расширяется социальная политика. Чувствуется желание руководства вкладываться в фабрику, улучшать, создавать условия для развития. А при достойной поддержке троицкие пергаментщики и бумагоделы стояли, стоят и будут стоять у истоков развития бумажно-­пергаментного производства в России.

Одно из старейших предприятий Калужской области в 2026 году отпразднует 240 лет непрерывной работы. Это событие станет поистине значимым событием не только для самой фабрики, но и для всей Калужской земли!

г. Кондрово, ул. Маяковского, 1. (48434) 3-37-43, 4-62-38.