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Дожди надвигаются на Калужскую область

Осадков выпало 165% от месячной нормы и в марте.
Дмитрий Ивьев
31.03, 11:48
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Ситуацию с погодой в нашем регионе 31 марта прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина.

- Заканчивается первый месяц весны, противоречивый, нестабильный. Средняя месячная температура воздуха в Калуге отклонилась от нормы почти на 5 градусов, - отметила она. - Но вряд ли обыватель назовет начало весны тёплым. Сильный снег в середине месяца, и это после шести рекордов по теплу и плюс 14 градусов, снивелировал наши ощущения. Вторичный снежный покров напомнил нам о том, что март зимний месяц. Но с началом астрономический весны под напором тепла сошел и этот запоздалый снежный покров.

По ее словам, в первый день апреля нас накроет южный циклон.

- Пусть прольётся благодатный дождь, апрельские осадки на пользу природе, - подчеркнула Инкина. - Мы потерпим, потому что всё самое «сладкое» у нас впереди. Скоро наступит красивая весна. Да здравствуют первоцветы. Предвкушаем.

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