В связи с запуском новых производственных линий компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу
ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
Обязанности:
- работа на линиях по производству автомобильного стекла.
Требования:
- ответственность, исполнительность;
- опыт работы на производстве является преимуществом.
Условия:
- оформление полностью по ТК РФ;
- стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);
- сменный график работы (включая ночные смены);
- полное обеспечение СИЗ;
- доставка по городу корпоративным транспортом;
- компенсация питания (300 р. в смену);
- на территории завода находится своя столовая;
- при необходимости предоставляется жилье в заводском общежитии (в том числе семейным);
- подарки к праздникам (работникам и их детям).
ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
- КЛАДОВЩИК
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С
- ЭЛЕКТРИКИ
- ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ
На все вакансии рассматриваются кандидаты без опыта работы с обучением на рабочем месте.
За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.
Тел.: 8 (4842) 90-96-13.
Заполнить анкету и пройти собеседование можно по адресу: г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.
Или прислать резюме: personal.hr@fuyaogroup.com
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