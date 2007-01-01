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В связи с запуском новых производственных линий компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу

31.03, 11:47
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ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

Обязанности:

  • работа на линиях по производству автомобильного стекла.

Требования:

  • ответственность, исполнительность;
  • опыт работы на производстве является преимуществом.

Условия:

  • оформление полностью по ТК РФ;
  • стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);
  • сменный график работы (включая ночные смены);
  • полное обеспечение СИЗ;
  • доставка по городу корпоративным транспортом;
  • компенсация питания (300 р. в смену);
  • на территории завода находится своя столовая;
  • при необходимости предоставляется жилье в заводском общежитии (в том числе семейным);
  • подарки к праздникам (работникам и их детям).

ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

  • УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
  • КЛАДОВЩИК
  • ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С
  • ЭЛЕКТРИКИ
  • ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  • ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
  • ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ

На все вакансии рассматриваются кандидаты без опыта работы с обучением на рабочем месте.

За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.

Тел.: 8 (4842) 90-96-13.

Заполнить анкету и пройти собеседование можно по адресу: г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.

Или прислать резюме: personal.hr@fuyaogroup.com

https://vk.com/public54079378

Реклама. Информация на момент публикации. ООО «Фуяо Стекло Рус». erid: 2VfnxyA3eHE
ВНИМАНИЕ!

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