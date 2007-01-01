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Общество

В Калуге за неделю родилось 70 малышей

Софья Фирсова
30.03, 08:30
0 474
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В период с 24 по 29 марта на свет появились 39 мальчиков и 31 девочка.

Среди них была одна двойня. В это же время 13 пар связали себя узами брака.

Всего с начала года в Калуге родилось 859 детей и зарегистрировали 377 браков.

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