Жительница Калужской области выиграла денежный приз в шоу «Пятеро на одного»
Счастливой обладательницей 660 тысяч рублей стала Татьяна Лукьянова из Малоярославца.
В финальном раунде она задала вопрос, на который не смогли ответить её соперники. Вопрос звучал так: «В чём уникальность воды из источника Янар Булаг, расположенного на юге Азербайджана?»
Оказалось, что вода в этом источнике обладает необычным свойством — она может гореть.
Ведущий шоу обратил внимание на магию цифр: Татьяне Лукьяновой 66 лет, и её выигрыш составляет 660 000 рублей.
Победительница планирует потратить выигрыш на своих внуков.