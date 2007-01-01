Жительница Калужской области выиграла денежный приз в шоу «Пятеро на одного»

Счастливой обладательницей 660 тысяч рублей стала Татьяна Лукьянова из Малоярославца.

В финальном раунде она задала вопрос, на который не смогли ответить её соперники. Вопрос звучал так: «В чём уникальность воды из источника Янар Булаг, расположенного на юге Азербайджана?»

Оказалось, что вода в этом источнике обладает необычным свойством — она может гореть.

Ведущий шоу обратил внимание на магию цифр: Татьяне Лукьяновой 66 лет, и её выигрыш составляет 660 000 рублей.

Победительница планирует потратить выигрыш на своих внуков.