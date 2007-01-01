В Мещовском районе показали проект визит-парка «Гуляй-парк»

Как сообщили в местной администрации в пятницу, 28 марта, его строительство станет частью проекта «Формирование комфортной городской среды» и начнется в 2025 году.

«Гуляй-парк» получил грант в размере 70 миллионов 800 тысяч рублей.

Благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» в Мещовске уже были реконструированы и благоустроены площадь имени Ленина, городской парк на реке Турее и исторически сложившееся место для купания на этой же реке.