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Общество

В Калужской области суд отказал виновнику ДТП в условно-досрочном освобождении

Дарья Джуманова
29.03, 13:45
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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, в 2022 году гражданин Таджикистана был осуждён за то, что стал виновником аварии, в результате которой один человек получил тяжкий вред здоровью, а другой — погиб.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на три года, а также обязал выплатить потерпевшему 1,35 миллиона рублей компенсации. В 2023 году неотбытый срок заменили на принудительные работы.

Мужчина обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, утверждая, что встал на путь исправления.

Однако пострадавший в аварии выступил против, отметив, что виновник ДТП выплатил лишь 25 тысяч рублей из назначенной компенсации.

Изучив материалы дела и учитывая поведение осужденного, суд принял решение отказать в условно-досрочном освобождении.

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