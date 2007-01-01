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Общество

Скандальный хореограф в восторге от Калуги

Дарья Джуманова
29.03, 12:30
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В феврале блогер Азамат Айталиев посетил Калугу, чтобы встретиться с фанатами.

Но встреча не обошлась без инцидентов: во время неё Айталиева оскорбили и даже кинули в него яйцо. После этого он заявил, что больше никогда не приедет в Калугу.

Однако 28 марта он уже записывал видео в свой телеграм-канал из разных мест города.

В одном из своих сообщений он отметил, что не хочет приезжать к фанатам, которые не умеют себя вести, но это не значит, что он не будет приезжать в Калугу, чтобы просто полюбоваться её красотой.

"Сам город не виноват, это Россия. Я как гражданин России приехал домой, потому что Россия — это весь мой дом", — поделился он со своими подписчиками.

Он назвал Калугу очень красивым городом, особенно его впечатлила набережная Яченского водохранилища и вид на ракету.

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