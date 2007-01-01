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Общество

В Боровском районе прошёл отчёт главы администрации

Дарья Джуманова
29.03, 11:00
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В пятницу, 28 марта, состоялся ежегодный отчёт, на котором выступил глава района Николай Калиничев.

Своё выступление он начал с интересной статистики: Боровский район занимает третье место по численности населения после Калуги и Обнинска.

Также он отметил, что по сравнению с прошлым годом рождаемость в районе выросла на 35%.

Средняя заработная плата в районе составляет 90 тысяч рублей, а уровень безработицы близок к нулю.

Николай Калиничев озвучил дальнейшие планы по строительству в районе: в Боровске планируется открыть детскую школу искусств, в Балабаново — центр детского творческого развития, а в Ермолино — физкультурно-оздоровительный центр.

Также в планах строительство автодороги «Транспортный обход Балабаново» и новой автодороги Городня — Игнатьевское.

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