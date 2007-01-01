Калужская область расширяет сотрудничество с республикой Беларусь
В четверг, 27 марта, началась рабочая поездка министра сельского хозяйства региона Александра Ефремова в Гомельскую область.
В деловой программе запланированы встречи с руководством ряда предприятий.
Александр Ефремов отметил, что с каждым годом сотрудничество с белорусскими коллегами становится всё более тесным.
В 2024 году сельскохозяйственные организации региона приобрели 17 единиц самоходной техники и 20 прицепов производства Республики Беларусь.
Кроме того, стороны также заинтересованы в совершенствовании технологий молочного животноводства, которые способствуют повышению надоев и рентабельности производства.