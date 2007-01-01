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Общество

Калужская область расширяет сотрудничество с республикой Беларусь

Дарья Джуманова
29.03, 09:15
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В четверг, 27 марта, началась рабочая поездка министра сельского хозяйства региона Александра Ефремова в Гомельскую область.

В деловой программе запланированы встречи с руководством ряда предприятий.

Александр Ефремов отметил, что с каждым годом сотрудничество с белорусскими коллегами становится всё более тесным.

В 2024 году сельскохозяйственные организации региона приобрели 17 единиц самоходной техники и 20 прицепов производства Республики Беларусь.

Кроме того, стороны также заинтересованы в совершенствовании технологий молочного животноводства, которые способствуют повышению надоев и рентабельности производства.

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