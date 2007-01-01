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Погода ставит рекорды по градусам, а калужане – по трафику

Начало весны радует калужан приятными теплыми деньками, что побуждает их чаще выходить на улицу и делиться весенним контентом с друзьями в соцсетях. Мобильный оператор T2 проанализировал, насколько пользователи региона ушли в 4G с наступлением тепла.
28.03, 16:57
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Зима и первый месяц весны в Калужской области выдались непривычно теплыми. Если зимой погодные условия вызывали меланхолию, то в марте они явно поднимают настроение местным жителям. Например, в январе и феврале этого года средняя температура днем была -1,5°C, а в 2024 была -5,5 градуса. В первые две недели марта этого года воздух днем в среднем достигал +7,6 °C, в предыдущем году за тот же период – всего +1 градус.

Теперь осталось только побить прошлогодние рекорды по использованию мобильного трафика, что и сделали абоненты T2 в Калуге. За эту зиму они стали на 16% больше тратить гигабайты на онлайн-развлечения и общение. Не отстают и жители удаленных районов. Например, объем данных у пользователей Сухиничского и Ферзиковского районов вырос на 18% год к году.

Чтобы ставить такие рекорды было возможно, оператор T2 регулярно улучшает качество связи в Калужской области и увеличивает скорость 4G. В Людиновском районе скорость выросла более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, надежный и стабильный мобильный интернет ждет пользователей и за пределами городов, что особенно актуально с приближением дачного сезона. При поездках на дачи или в гости к родственникам в самые дальние уголки региона качество связи будет на высоте даже там, где в населенных пунктах количество жителей не превышает 300 человек.

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