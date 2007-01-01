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Общество

В Калуге на учениях отработали тушение пожара после атаки беспилотников

Дмитрий Ивьев
28.03, 12:19
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Спасатели тренировались справляться с огнем на промышленном предприятии 27 марта.

По легенде, была угроза распространения пожара на рядом стоящие сооружения.

- В ходе учений были отработаны вопросы тактики тушения пожаров на производственных объектах с привлечением большого количества сил и средств, а также обязанности должностных лиц и всего личного состава гарнизона, принимающего участие в тушении, - прокомментировали в пятницу в ГУ МЧС по Калужской области.

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