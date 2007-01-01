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Новость дня Общество

Разделом «Дом» в Калужской области уже воспользовалось более 34 тысяч человек

В разделе «Дом» в приложении СберБанк Онлайн можно оплатить счета за коммунальные услуги, интернет и домофон
28.03, 10:46
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Ежемесячно более 34 тыс. жителей Калужской области используют для оплаты ЖКУ раздел «Дом» в приложении СберБанк Онлайн. В феврале 2025 года более 6% от общего объема платежей в Калужской области жители региона совершили в разделе «Дом». На данный момент для оплаты доступны услуги всех поставщиков.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Раздел «Дом» позволяет оплачивать счета за услуги ЖКХ всего в несколько кликов. Клиентам достаточно ввести адрес квартиры или дома, и счета за коммуналку подтянутся автоматически. Кроме того, для экономии времени пользователь может добавить в раздел и другие услуги, связанные с жильем, например, оплату интернета или охранной сигнализации».

Лариса Михалькова, клиент Сбербанка:

«Я являюсь собственником четырех объектов недвижимости, поэтому раздел «Дом» – это настоящая находка. Раньше оплата коммунальных услуг занимала длительное время, а теперь всё решается за несколько минут».

На конец 2024 года количество пользователей раздела «Дом» на территории работы Среднерусского банка Сбербанка – Московской области и девяти ближайших регионов – превысило 470 тыс. человек. Лидерами по количеству пользователей среди регионов стали Московская, Тульская, Смоленская и Тверская области.

Найти новый раздел можно на экране «Платежи» — раздел «Дом». На этом экране можно выбрать или добавить новый объект. После авторизации будет получен список подключенных к адресату коммунальных услуг с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков, которые доступны для оплаты. Причем совершать оплату можно сразу по нескольким адресам, например, за своих родителей.

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