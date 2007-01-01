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НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА: в нашей отрасли учиться нужно всю жизнь

28.03, 16:18
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На генеральном директоре компании «КалугаТИСИЗ» лежит колоссальный груз служебных и общественных задач, заботы и ответственности. Как ей удается с этим справляться? «С Божьей помощью!» — улыбается Наталья Васильевна.

Ответственный выбор

В 1998 году экономика страны переживала непростые времена. Акционерное общество «КалугаТИСИЗ» специализировалось в сфере инженерно-­строительных изысканий, в этот период было на грани банкротства и испытывало трудности, как и многие предприятия в то время. Да и налоги пришлось дважды заплатить, так как банк тоже находился в состоянии банкротства, списанные налоги со счета предприятия не доходили до налоговой.

В этот кризисный момент «КалугаТИСИЗ» возглавила Наталья Терехова — ​выпускница строительного техникума и Санкт-Петербургской лесотехнической академии, успев получить опыт, поработав и на производстве, и даже в банке.

Предприятие ведет свою историю с 1952 года, когда изыскательская партия вышла из состава Облпроекта и вошла в структуру Трестов инженерных изысканий. С 1963 года было отделом Тульского Треста, а с 1991 года приказом Госстроя РСФСР было реорганизовано в Трест КалугаТИСИЗ. А в 1993 году Трест преобразован в Акционерное общество «КалугаТИСИЗ».

Здание Калужского отделения Сбербанка № 8606. Полный комплекс инженерных изысканий. Мониторинг за деформацией здания после строительства.
Здание Калужского отделения Сбербанка № 8606. Полный комплекс инженерных изысканий. Мониторинг за деформацией здания после строительства.

 Движение вверх

— Я была молодым руководителем, — ​вспоминает Наталья Васильевна. — ​Опыта в инженерных изысканиях, конечно, не было.

Характер, а вернее целый комплекс заложенных в нем качеств: ​энергия, целеустремленность, решительность руководителя и профессионализм коллектива помогли вывести «КалугаТИСИЗ» из банкротства в ряд успешных предприятий строительной отрасли.

Сколько в это было вложено сил и нервов, ​не будем даже гадать. Сейчас важнее другое: ​мало было просто спасти тонущее предприятие, следовало вывести его на новый уровень, вдохнуть вторую жизнь. И это удалось.

К традиционным геодезии и геологии добавились новые перспективные направления: ​это экологические и гидрометеорологические изыскания, проектирование, обследование строительных конструкций, реставрация объектов культурного наследия, строительный контроль. Появилась служба 3D‑сканирования и моделирования, внедрены новые технологии и приобретено современное оборудование.

В активе компании такие объекты, как кампус Бауманского университета, Дворец спорта, Свято-­Троицкий кафедральный собор, Калужская стоматологическая поликлиника, здание ЗАГСа в Доме купца Теренина, завод Samsung, здание Сбербанка в Калуге, теплицы в г. Людиново, а всего их так много, что не перечислить.

Множество объектов реализуется и за пределами Калужской области, кроме того, компания имеет право на выполнение работ, содержащих гостайну.

Два года назад «КалугаТИСИЗ» открыло новое направление — архитектурную подсветку зданий.

Казалось бы, есть чем гордиться, однако Наталья Терехова слова «гордость» избегает.

— Мы просто выполняем свою ежедневную работу, — ​говорит она. — ​И делаем ее добросовестно.

Проведение работ по благоустройству территории Свято-Троицкого кафедрального собора, г. Калуга.
Проведение работ по благоустройству территории Свято-Троицкого кафедрального собора, г. Калуга.

«Требовательный руководитель»

В настоящее время каждое предприятие испытывает нехватку кадров. Строительная отрасль ​не исключение. А тем более, что специфика работы порой требует от человека особых качеств.

— Не бывает так, чтобы кто-то закончил институт и тут же пришел на предприятие готовым специалистом, — ​говорит Наталья Васильевна. — ​Он должен год за годом накапливать опыт и развиваться в своей профессии. В нашей сфере учиться нужно всю жизнь. На любом объекте — ​будь то поликлиника или теплица — ​сначала нужно изучить технологию производства, всю нормативную базу, ГОСТы.

Наталья Терехова убеждена, что руководителю тоже нужно учиться, это касается не только менеджмента, но и специальных направлений организации.

Чтобы собрать крепкую команду профессионалов и единомышленников, Наталье Васильевне приходилось быть требовательной. Коллектив большой, поэтому с нарушителей дисциплины спрос строгий — ​на первых этапах случались увольнения по статье.

Стоматологическая поликлиника г. Калуги. Проект, обследование и строительство.
Стоматологическая поликлиника г. Калуги. Проект, обследование и строительство.

За пределами кабинета

В 2020 году Наталью Терехову избрали депутатом областного парламента. К тому времени накопленный опыт уже требовал выхода в сфере законодательства. А известность среди калужан и их доверие определили решение. Слушания, консультации, встречи с избирателями — ​все это потребовало дополнительных сил и времени.

На этом общественная работа Натальи Тереховой не ограничивается. С 2019 года она возглавляет Калужское региональное отделение Международной общественной организации Императорское Православное Палестинское Общество, созданной в 1894 году. У Общества широкий круг вопросов по истории, сохранению культурного наследия, ведется большая культурно-­просветительская работа среди молодежи.

«КалугаТИСИЗ» — ​постоянный участник самых разных социальных проектов, а также активный меценат. Не забывает и об участниках СВО — ​единогласным решением коллектива в вой­ска передан автомобиль УАЗ.

Дом купца Теренина (ЗАГС). Реставрация. Полный комплекс инженерных изысканий. Проектные работы.
Дом купца Теренина (ЗАГС). Реставрация. Полный комплекс инженерных изысканий. Проектные работы.

Цена ошибок

Инженерные изыскания, как и проектирование, ​те области, где даже небольшой единичный просчет может послужить источником огромных проблем и убытков. И не только в процессе строительства, но и при эксплуатации.

Но практика показывает, что самой частой ошибкой бывает попытка сэкономить. Например, сделать неполный комплекс работ — ​исключить дорогостоящие виды исследований и анализы. Итогом такой скупости может быть что угодно: ​и обвал котлована, и прорыв грунтовых вод, и опасная трещина в капитальной стене дома, как случилось в том числе в Калуге на Билибина, 13. Это один из ярких печальных примеров, а сколько еще таких…

Ну а мы пожелаем Наталье Васильевне достижения всех ее планов, решения трудных задач. С ее напором, целеустремленностью и профессионализмом, верной сплоченной командой все должно получиться. И конечно, с Божьей помощью!

Г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31,

тел.: 8 (4842) 57-55-99, 8-910-911-16-49.

kaluga_tisiz@mail.ru

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