НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА: в нашей отрасли учиться нужно всю жизнь

На генеральном директоре компании «КалугаТИСИЗ» лежит колоссальный груз служебных и общественных задач, заботы и ответственности. Как ей удается с этим справляться? «С Божьей помощью!» — улыбается Наталья Васильевна.

Ответственный выбор

В 1998 году экономика страны переживала непростые времена. Акционерное общество «КалугаТИСИЗ» специализировалось в сфере инженерно-­строительных изысканий, в этот период было на грани банкротства и испытывало трудности, как и многие предприятия в то время. Да и налоги пришлось дважды заплатить, так как банк тоже находился в состоянии банкротства, списанные налоги со счета предприятия не доходили до налоговой.

В этот кризисный момент «КалугаТИСИЗ» возглавила Наталья Терехова — ​выпускница строительного техникума и Санкт-Петербургской лесотехнической академии, успев получить опыт, поработав и на производстве, и даже в банке.

Предприятие ведет свою историю с 1952 года, когда изыскательская партия вышла из состава Облпроекта и вошла в структуру Трестов инженерных изысканий. С 1963 года было отделом Тульского Треста, а с 1991 года приказом Госстроя РСФСР было реорганизовано в Трест КалугаТИСИЗ. А в 1993 году Трест преобразован в Акционерное общество «КалугаТИСИЗ».

Здание Калужского отделения Сбербанка № 8606. Полный комплекс инженерных изысканий. Мониторинг за деформацией здания после строительства.

Движение вверх

— Я была молодым руководителем, — ​вспоминает Наталья Васильевна. — ​Опыта в инженерных изысканиях, конечно, не было.

Характер, а вернее целый комплекс заложенных в нем качеств: ​энергия, целеустремленность, решительность руководителя и профессионализм коллектива помогли вывести «КалугаТИСИЗ» из банкротства в ряд успешных предприятий строительной отрасли.

Сколько в это было вложено сил и нервов, ​не будем даже гадать. Сейчас важнее другое: ​мало было просто спасти тонущее предприятие, следовало вывести его на новый уровень, вдохнуть вторую жизнь. И это удалось.

К традиционным геодезии и геологии добавились новые перспективные направления: ​это экологические и гидрометеорологические изыскания, проектирование, обследование строительных конструкций, реставрация объектов культурного наследия, строительный контроль. Появилась служба 3D‑сканирования и моделирования, внедрены новые технологии и приобретено современное оборудование.

В активе компании такие объекты, как кампус Бауманского университета, Дворец спорта, Свято-­Троицкий кафедральный собор, Калужская стоматологическая поликлиника, здание ЗАГСа в Доме купца Теренина, завод Samsung, здание Сбербанка в Калуге, теплицы в г. Людиново, а всего их так много, что не перечислить.

Множество объектов реализуется и за пределами Калужской области, кроме того, компания имеет право на выполнение работ, содержащих гостайну.

Два года назад «КалугаТИСИЗ» открыло новое направление — архитектурную подсветку зданий.

Казалось бы, есть чем гордиться, однако Наталья Терехова слова «гордость» избегает.

— Мы просто выполняем свою ежедневную работу, — ​говорит она. — ​И делаем ее добросовестно.

Проведение работ по благоустройству территории Свято-Троицкого кафедрального собора, г. Калуга.

«Требовательный руководитель»

В настоящее время каждое предприятие испытывает нехватку кадров. Строительная отрасль ​не исключение. А тем более, что специфика работы порой требует от человека особых качеств.

— Не бывает так, чтобы кто-то закончил институт и тут же пришел на предприятие готовым специалистом, — ​говорит Наталья Васильевна. — ​Он должен год за годом накапливать опыт и развиваться в своей профессии. В нашей сфере учиться нужно всю жизнь. На любом объекте — ​будь то поликлиника или теплица — ​сначала нужно изучить технологию производства, всю нормативную базу, ГОСТы.

Наталья Терехова убеждена, что руководителю тоже нужно учиться, это касается не только менеджмента, но и специальных направлений организации.

Чтобы собрать крепкую команду профессионалов и единомышленников, Наталье Васильевне приходилось быть требовательной. Коллектив большой, поэтому с нарушителей дисциплины спрос строгий — ​на первых этапах случались увольнения по статье.

Стоматологическая поликлиника г. Калуги. Проект, обследование и строительство.

За пределами кабинета

В 2020 году Наталью Терехову избрали депутатом областного парламента. К тому времени накопленный опыт уже требовал выхода в сфере законодательства. А известность среди калужан и их доверие определили решение. Слушания, консультации, встречи с избирателями — ​все это потребовало дополнительных сил и времени.

На этом общественная работа Натальи Тереховой не ограничивается. С 2019 года она возглавляет Калужское региональное отделение Международной общественной организации Императорское Православное Палестинское Общество, созданной в 1894 году. У Общества широкий круг вопросов по истории, сохранению культурного наследия, ведется большая культурно-­просветительская работа среди молодежи.

«КалугаТИСИЗ» — ​постоянный участник самых разных социальных проектов, а также активный меценат. Не забывает и об участниках СВО — ​единогласным решением коллектива в вой­ска передан автомобиль УАЗ.

Дом купца Теренина (ЗАГС). Реставрация. Полный комплекс инженерных изысканий. Проектные работы.

Цена ошибок

Инженерные изыскания, как и проектирование, ​те области, где даже небольшой единичный просчет может послужить источником огромных проблем и убытков. И не только в процессе строительства, но и при эксплуатации.

Но практика показывает, что самой частой ошибкой бывает попытка сэкономить. Например, сделать неполный комплекс работ — ​исключить дорогостоящие виды исследований и анализы. Итогом такой скупости может быть что угодно: ​и обвал котлована, и прорыв грунтовых вод, и опасная трещина в капитальной стене дома, как случилось в том числе в Калуге на Билибина, 13. Это один из ярких печальных примеров, а сколько еще таких…

Ну а мы пожелаем Наталье Васильевне достижения всех ее планов, решения трудных задач. С ее напором, целеустремленностью и профессионализмом, верной сплоченной командой все должно получиться. И конечно, с Божьей помощью!

Г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31,

тел.: 8 (4842) 57-55-99, 8-910-911-16-49.

kaluga_tisiz@mail.ru