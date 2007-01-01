Жители Калуги увидят солнечное затмение

Фото: Музей истории космонавтики

Понаблюдать за явлением можно будет днем в субботу, 29 марта.

- Его фаза, то есть степень покрытия Луной диска Солнца, будет разной для разных регионов страны, - рассказали в музее космонавтики. - Так, в Калуге максимальная фаза составит 0,05, что соответствует лишь небольшому закрытию края Солнца - как на фото.

Если погода будет хорошей, то сотрудники музея истории космонавтики проведут для всех желающих бесплатное наблюдение небесного шоу.

Приходить можно на площадку открытой экспозиции вблизи парадной лестницы музея. Начнётся затмение в 14:27, максимальная фаза ожидается в 14:48, а окончание - в 15:08.

По данным синоптиков, в Калуге в этот день будет облачно с прояснениями.