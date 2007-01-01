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Калугу накрыл сильный туман

Дмитрий Ивьев
28.03, 08:29
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Видимость на дорогах затруднена утром в пятницу, 28 марта.

По прогнозам синоптиков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха превысит отметку в +10 градусов.

На выходных при этом потепление продолжится.

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