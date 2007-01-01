Ульяновский район: экономический рост, инвестиции и улучшение качества жизни

Прошедший год стал для Ульяновского района периодом значительных достижений в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.

Администрация района успешно справилась с поставленными задачами, обеспечив рост доходов, привлечение инвестиций и выполнение социальных обязательств перед населением.

Экономика и финансы: стабильный рост

Одной из ключевых задач администрации было увеличение собственных доходов бюджета. Консолидированный бюджет района вырос на 117,6% по сравнению с предыдущим годом, а годовой план по доходам выполнен на 120%. Объем собственных доходов превысил показатели 2023 года на 40,3 млн рублей. Значительный вклад в этот рост внесли доходы от аренды земли и имущества, которые увеличились на 110%.

Администрация активно работала с неплательщиками, что позволило привлечь в бюджеты всех уровней 5,1 млн рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 467,7 млн рублей, что на 115,6% больше, чем в 2023 году. При этом 57% расходов были направлены на социальные нужды, включая повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

— Рост зарплат составил 115%, а задолженностей по выплатам в районе нет, — ​заявил глава администрации Ульяновского района Александр Анисимов.

Инвестиции и сельское хозяйство: основа экономики

Привлечение инвестиций остается одной из главных стратегических задач. В 2024 году общий объем инвестиций в экономику района составил 746,2 млн рублей. Сельское хозяйство как традиционная отрасль экономики продолжает развиваться. В районе действуют 4 сельскохозяйственные организации и 8 фермерских хозяйств, в которых трудятся 354 человека.

— Важным событием стало завершение строительства фермы по выращиванию молодняка КРС в ООО «ТиЭйч Рус Калужский» и запуск доильного зала на 32 места, — ​отметил Анисимов.

Ежедневно два крупных хозяйства производят более 82 тонн молока, что значительно превышает показатели прошлых лет. Производство мяса также выросло — 108,7% к уровню 2023 года.

Социальная сфера: поддержка населения

Социальные обязательства выполнялись в полном объеме. В рамках национального проекта «Демография» выплачено 39,8 млн руб­лей социальных пособий и компенсаций. С 2021 года заключено сто социальных контрактов на сумму 10,1 млн рублей.

Особое внимание уделялось поддержке участников специальной военной операции.

— Жители района собрали и отправили более 40 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 5 млн рублей, — ​рассказал глава администрации района. — ​Активное участие в этой работе приняли женщины-­ветераны, которые изготовили 250 маскировочных сетей и 3,5 тысячи окопных свечей.

Инфраструктура: дороги, благоустройство и чистая вода

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтировано 5,7 км дорог и капитально отремонтирован мост. На благоустройство общественных территорий, включая школьную рощу в селе Ульяново, выделено 4,1 млн рублей.

Важным достижением стало завершение строительства межпоселкового газопровода и запуск станций очистки воды в нескольких населенных пунктах. В 2025 году планируется строительство еще пяти таких станций.

По программе «Инициативное бюджетирование» на реализацию шести проектов направлено 7,5 миллионов руб­лей, в ходе которых благоустроено три братские могилы в селе Озерно, деревне Дубна и селе Поздняково; произведено устройство пешеходной лестницы по ул. Пушкина в Ульяново; началось благоустройство пруда в Дудоровском, произведен ремонт дороги в деревне Мелихово.

Образование и культура: новые возможности

В сфере образования продолжалась реализация национального проекта «Образование». В Дудоровской школе проведен капитальный ремонт кабинетов, закуплено новое оборудование на сумму 12 млн рублей. Школы района активно участвуют в проекте «Школьные инициативы», что позволяет ученикам влиять на развитие своих учебных заведений.

Культурная жизнь района также претерпела положительные изменения. В 2024 году открылся отремонтированный Дудоровский сельский дом культуры, на что было выделено 20,8 млн рублей.

— Ярким событием стало празднование 95-летия Ульяновского района, которое объединило жителей и гостей, — ​подчеркнул Александр Анисимов. — ​В этот день участники праздника с удовольствием посетили закрытие пленэра «Ульяновская палитра», организованного нашим земляком, почетным гражданином муниципального образования «Ульяновский район» Виктором Кузиным. Под открытым небом художники выставили свои картины, написанные в ходе работы недельного пленэра.

Спорт и здоровье: активная жизнь

В рамках национального проекта «Спорт — ​норма жизни» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой, достигла 51%. На развитие спорта из бюджета района выделено 640 тыс. рублей.

Медицинское обслуживание населения продолжает улучшаться. В 2024 году в район поступил передвижной медицинский комплекс, который обеспечивает помощь жителям отдаленных населенных пунктов. В планах на 2025 год — ​установка модульных зданий ФАП и закупка нового оборудования.

Перспективы на 2025 год

Ульяновский район продолжает двигаться вперед. В планах — ​дальнейшее благоустройство территорий, развитие туристической отрасли, строительство новых объектов инфраструктуры и поддержка сельского хозяйства. Администрация района намерена и дальше работать над улучшением качества жизни населения, привлекая инвестиции и реализуя социально значимые проекты.

2024 год показал, что Ульяновский район — ​это территория с большим потенциалом, где сочетаются традиции и современные технологии, а жители активно участвуют в жизни своего района. Впереди — ​новые задачи и достижения, которые сделают жизнь в районе еще комфортнее и благополучнее.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2025 году планируется дальнейшее благоустройство школьной рощи в селе Ульяново, включая устройство дорожки с резиновым покрытием и установку малых архитектурных форм. Также в планах — ​развитие туристической отрасли со строительством двух туристических объектов в районе деревень Чухлово и Ягодное.

В сфере образования продолжается реализация программы «Развитие образования», с капитальным ремонтом кабинетов и закупкой нового оборудования. В медицинской сфере планируется установка модульных зданий ФАП и закупка оборудования для них.

Пять лет подряд администрация Ульяновского района занимает лидирующую позицию среди всех районов Калужской области по качеству ведения социальных сетей.

— За год количество подписчиков значительно выросло, теперь их более 17 тысяч, — ​заявил глава администрации Ульяновского района Александр Анисимов. — ​Такая вовлеченность говорит о большом интересе к жизни района, к нашим новостям и нашей работе.

Ульяновский район демонстрирует устойчивый рост во всех сферах жизни. Благодаря слаженной работе администрации и активному участию жителей район становится примером успешного развития сельских территорий. Впереди ​новые вызовы и возможности, которые будут способствовать дальнейшему процветанию Ульяновского района.