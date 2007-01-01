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Общество

Под Калугой инспекторы ДПС спасли маленькую девочку от агрессивной собаки

Дмитрий Ивьев
27.03, 14:33
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Инцидент произошел в селе Грабцево, сообщили 27 марта в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции Сергей Лучкин и Лев Тюмин заметили женщину с девочкой, вокруг которых бегал пес. Животное лаяло и рычало. Женщина пыталась его отогнать.

Мужчины прогнали собаку и сопроводили семью до дома.

Информация о собаке передана в региональную административную комиссию.

Калужанка рассказала о случившемся своему мужу. А тот написал слова благодарности в адрес полицейских.

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