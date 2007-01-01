Под Калугой инспекторы ДПС спасли маленькую девочку от агрессивной собаки
Инцидент произошел в селе Грабцево, сообщили 27 марта в полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции Сергей Лучкин и Лев Тюмин заметили женщину с девочкой, вокруг которых бегал пес. Животное лаяло и рычало. Женщина пыталась его отогнать.
Мужчины прогнали собаку и сопроводили семью до дома.
Информация о собаке передана в региональную административную комиссию.
Калужанка рассказала о случившемся своему мужу. А тот написал слова благодарности в адрес полицейских.