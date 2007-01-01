Путин наградил пятерых калужанок
Имена жительниц Калужской области попали в очередной указ президента, сообщил 27 марта губернатор Владислав Шапша.
Елене Багликовой присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Она возглавляет аритмологический центр в больнице «Сосновая роща».
Зоя Цуканова награждена знаком «За наставничество». Она заведует отделением областной стоматологической поликлиники.
Альбине Жучковой присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Женщина 50 лет работает на Людиновском тепловозостроительном заводе.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено руководителю отдела развития АПК Боровского района Надежде Деменок и работнице колхоза имени М.А. Гурьянова Жуковского района Альфие Ильясовой.