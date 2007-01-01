В Калужской области по партпроекту «Единой России» открывают современные библиотеки и реставрируют объекты культуры
Одним из достижений современной России стала детально проработанная и многоуровневая система государственной поддержки сферы культуры. Вектор развития направлен на модернизацию учреждений, укрепление традиционных ценностей и подготовку квалифицированных специалистов.
«Единая Россия» реализует множество инициатив в этом направлении. Работа идет по народной программе партии и партпроекту «Культура малой Родины», которые сосредоточены на развитии искусства и поддержке творчества в регионах. Об этом рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
– На съезде партии мы добавили в наш программный документ программу «Земский работник культуры», которую поддержал Президент. В этом году на ее реализацию направлено больше одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах – по 2,5 миллиарда рублей, – сообщил он.
Инициатива поспособствует привлечению специалистов в муниципалитеты. Подъемные могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и ДФО, а также в малые города в других субъектах РФ.
– Работники учреждений культуры играют большую роль в сохранении и укрепление традиционных ценностей, исторической памяти, формировании гармонично развитой личности, – отметила федеральный координатор партпроекта, председатель профильной комиссии Госдумы РФ Ольга Казакова.
Большое внимание уделяется и совершенствованию инфраструктуры в сфере культуры. В калужских детских школах искусств, которые систематически обновляются и оснащаются современным оборудованием и инструментами, обучаются около 18 тысяч детей.
– Партийный проект «Культура малой Родины» активно реализуется в Калужской области. Недавно отреставрирован и открыт дом Щепочкина в Полотняном Заводе, уже функционирует концертный зал имени С.И. Танеева. В районах области появилось 19 современных модельных библиотек. Уже скоро в Калуге откроется новый Театр юного зрителя. Это лишь некоторые масштабные проекты, которые вошли в народную программу партии, – рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор региона Владислав Шапша.
Отметим, что с 2020 года при поддержке ЕР было отремонтировано более 820 региональных и муниципальных детских школ искусств по всей стране, в сельской местности создано и обновлено 1300 культурно-досуговых учреждений.