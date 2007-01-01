Полотняно-Заводская бумажная мануфактура: от парусов для флота Петра Великого до производства экологичной упаковки

Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура — ​предприятие с 307‑летней историей и современными методами управления. Мануфактура является частью компании «Объединённые бумажные фабрики» (ОБФ) — ​группы предприятий целлюлозно-­бумажной промышленности, основным видом деятельности которых является производство макулатурного тарного картона, ​сырья для изготовления гофротары. ОБФ является одним из лидеров на российском рынке макулатурного тарного картона по объему реализации.

Старейшее предприятие ОБФ — Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура основана по указу Петра I, который повелел построить заводы для производства парусных полотен. Так зародился гигант, чьи станки со временем начали производить не только паруса, но и бумагу для книг, газет, а затем и инновационные продукты. Сегодня это не просто завод, а индустриальный хаб, где традиции сочетаются с инновационными технологиями и экологичными решениями. Но главный секрет долголетия — ​люди.

Команда «полотнянки» — ​это созвездие мастеров: от ветеранов, хранящих секреты ремесла, до молодых инженеров, внедряющих автоматизированные линии. Их руками не только создаётся продукция, но и пишется история: на предприятии работает «Бузеон» — ​единственный в России музей бумаги, где оживают страницы от глиняных табличек до наноцеллюлозы.

Основные направления ПЗБМ — ​это производство тарного картона, гофропродукции, бумажно-­беловых изделий, экопакетов.

Предприятие участвует в российских и международных выставках, побеждая в профильных номинациях. Качество продукции гарантировано системой менедж­мента качества по требованиям стандарта ISO 9001. Успешная деятельность ПЗБМ многократно отмечена дипломами конкурса «100 лучших товаров России», «Золотая сотня», «Золотой медвежонок», «Калужский бренд» и «Гордость региона».

Работники ПЗБМ с поддержкой Федерального центра компетенции реализовали мероприятия по улучшению производственных процессов и внедрению бережливого производства. Руководители всех направлений проходят обучение по программам «Лидеры производительности». В компании активно внедряют современные природоохранные технологии, программы энергоэффективности и социальной защиты персонала.

За последние 10 лет увеличен выпуск бумаги и картона более чем в три раза: в настоящее время выпускаются 75 тыс. тонн в год. ПЗБМ продолжает инвестировать в повышение качества продукции и соблюдение требований к охране окружающей среды.

При поддержке Фонда развития промышленности запущено производство бумажных пакетов. Мощность цеха составляет 59 млн пакетов в год. Планируется увеличить выпуск в два раза. Основная часть выпускается под брендом «МакПак» из макулатурной бумаги собственного производства.

Услышав фразу «тетради с wow-эффектом», покупатели понимают, что речь идет о продукции ПЗБМ. На протяжении многих лет инновации внедряются не только в процессы производства, но и в дизайн и функциональность продукции. Тетрадное направление выпускает изделия с особыми характеристиками, отвечающие современным требованиям потребителей.

Филиал «Веста» ООО «ПЗБМ» — ​новый производственный объект компании, специализирующийся на выпуске гофрокартона и гофротары. Производит более 72 млн. м2 продукции в год, и планируется увеличение объёмов. В настоящее время начата масштабная реконструкция производства, гофроупаковка становится приоритетным направлением развития компании.

На мануфактуре работает около 800 сотрудников, занятых в производстве четырёх бизнес-­направлений на трех производственных площадках. Каждый привносит в работу компании свой уникальный опыт и знания. Именно благодаря сотрудникам достигаются высокие результаты: ​расширяется производство, повышается производительность труда, мануфактура активно развивается, сохраняя историческое наследие, стремясь к инновациям и высокому качеству.

Адреса производств:

Полотняный Завод, ул. Трудовая, 2

г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, 5А

г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, 4.

pzbm.ru

ukobf.ru

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