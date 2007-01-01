Полотняно-Заводская бумажная мануфактура: от парусов для флота Петра Великого до производства экологичной упаковки
Полотняно-Заводская бумажная мануфактура — предприятие с 307‑летней историей и современными методами управления. Мануфактура является частью компании «Объединённые бумажные фабрики» (ОБФ) — группы предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, основным видом деятельности которых является производство макулатурного тарного картона, сырья для изготовления гофротары. ОБФ является одним из лидеров на российском рынке макулатурного тарного картона по объему реализации.
Старейшее предприятие ОБФ — Полотняно-Заводская бумажная мануфактура основана по указу Петра I, который повелел построить заводы для производства парусных полотен. Так зародился гигант, чьи станки со временем начали производить не только паруса, но и бумагу для книг, газет, а затем и инновационные продукты. Сегодня это не просто завод, а индустриальный хаб, где традиции сочетаются с инновационными технологиями и экологичными решениями. Но главный секрет долголетия — люди.
Команда «полотнянки» — это созвездие мастеров: от ветеранов, хранящих секреты ремесла, до молодых инженеров, внедряющих автоматизированные линии. Их руками не только создаётся продукция, но и пишется история: на предприятии работает «Бузеон» — единственный в России музей бумаги, где оживают страницы от глиняных табличек до наноцеллюлозы.
Основные направления ПЗБМ — это производство тарного картона, гофропродукции, бумажно-беловых изделий, экопакетов.
Предприятие участвует в российских и международных выставках, побеждая в профильных номинациях. Качество продукции гарантировано системой менеджмента качества по требованиям стандарта ISO 9001. Успешная деятельность ПЗБМ многократно отмечена дипломами конкурса «100 лучших товаров России», «Золотая сотня», «Золотой медвежонок», «Калужский бренд» и «Гордость региона».
Работники ПЗБМ с поддержкой Федерального центра компетенции реализовали мероприятия по улучшению производственных процессов и внедрению бережливого производства. Руководители всех направлений проходят обучение по программам «Лидеры производительности». В компании активно внедряют современные природоохранные технологии, программы энергоэффективности и социальной защиты персонала.
За последние 10 лет увеличен выпуск бумаги и картона более чем в три раза: в настоящее время выпускаются 75 тыс. тонн в год. ПЗБМ продолжает инвестировать в повышение качества продукции и соблюдение требований к охране окружающей среды.
При поддержке Фонда развития промышленности запущено производство бумажных пакетов. Мощность цеха составляет 59 млн пакетов в год. Планируется увеличить выпуск в два раза. Основная часть выпускается под брендом «МакПак» из макулатурной бумаги собственного производства.
Услышав фразу «тетради с wow-эффектом», покупатели понимают, что речь идет о продукции ПЗБМ. На протяжении многих лет инновации внедряются не только в процессы производства, но и в дизайн и функциональность продукции. Тетрадное направление выпускает изделия с особыми характеристиками, отвечающие современным требованиям потребителей.
Филиал «Веста» ООО «ПЗБМ» — новый производственный объект компании, специализирующийся на выпуске гофрокартона и гофротары. Производит более 72 млн. м2 продукции в год, и планируется увеличение объёмов. В настоящее время начата масштабная реконструкция производства, гофроупаковка становится приоритетным направлением развития компании.
На мануфактуре работает около 800 сотрудников, занятых в производстве четырёх бизнес-направлений на трех производственных площадках. Каждый привносит в работу компании свой уникальный опыт и знания. Именно благодаря сотрудникам достигаются высокие результаты: расширяется производство, повышается производительность труда, мануфактура активно развивается, сохраняя историческое наследие, стремясь к инновациям и высокому качеству.
Адреса производств:
- Полотняный Завод, ул. Трудовая, 2
- г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, 5А
- г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, 4.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.