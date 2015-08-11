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Новость дня Общество

Назван средний размер образовательного кредита в Калужской области

26.03, 15:18
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В 2024 году жители Калужской области взяли в 1,5 раза больше образовательных кредитов, чем в 2023 году. Средний чек таких займов в регионе превысил 235 тыс. рублей. Чаще всего кредиты на образование оформляет молодежь до 25 лет – это самая многочисленная категория – 85% от общего числа тех, кому потребовались дополнительные средства на обучение.

В основном калужане берут кредиты на обучение в Высшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, КГУ им. К. Э. Циолковского и Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сегодня образовательный кредит с господдержкой открывает двери в ведущие учебные заведения для большого числа выпускников, а также предоставляет абитуриентам возможность получить востребованную профессию. Программа делает доступными для калужан даже самые престижные университеты страны. При этом, благодаря гибким условиям погашения кредита, выплаты можно распределить на длительный срок – основную сумму займа студент может выплатить после окончания вуза, устроившись на работу по специальности. Отмечу, в настоящее время Сбер является единственным* банком в регионе, предоставляющим такие кредиты в сотрудничестве с Минобразования РФ. Для нас очень важно помочь студентам в их стремлении получить качественное образование и построить успешную карьеру».

Вадим, студент 3 курса факультета государственного управления:

«Для меня образовательный кредит – это не просто способ оплатить учёбу, а возможность изменить жизнь. Посчитать ежемесячный взнос за образовательный кредит для обучения в бакалавриате было не трудно. В первый год обучения я платил ежемесячно по 86 рублей, со второго года плюс 9 месяцев после обучения – 258 рублей, а далее оставшаяся сумма рассчитывается на 15 лет. После выпуска я планирую работать по профессии, поэтому, уверен, что смогу быстро и без проблем погасить заём».

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога. Условия кредита предусматривают льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не платить по основному долгу, а выплачивать только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% - во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок кредита складывается из периода обучения плюс 15 лет и 9 месяцев. Абитуриенты и их родители могут узнать подробности и оформить кредит с господдержкой прямо в учебных заведениях через менеджеров выездного сервиса, в отделениях Сбербанка или же воспользовавшись удобными онлайн-платформами.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

*Единственный банк в регионе, в котором можно подать заявку на образовательный кредит офлайн, обратившись в  офис банка, онлайн, подав заявку через официальный сайт банка или вызвать выездного консультанта, который закреплен за учебным заведением и на месте оформить заявку.

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru erid:2VfnxxEHasS

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