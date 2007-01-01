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Общество

26 марта состоялось заседание Городской Думы Калуги

Дмитрий Ивьев
26.03, 14:18
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Депутаты утвердили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди». За плодотворную профессиональную и творческую деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Калуги, на Доску почёта будут занесены 20 калужан – представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, науки и социальной сферы.

«Кандидатуры были одобрены общественной комиссией по присвоению муниципальных почётных званий. Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, они достигли больших успехов в своих отраслях, заслужили уважение коллег и внесли вклад в развитие нашего города», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.   

Городской праздник выпускников было решено провести 28 июня. Городской Управе поручено обеспечить проведение торжеств в парке культуры и отдыха

Также депутаты скорректировали прогнозный план приватизации муниципального имущества, приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества, согласовали сделки муниципальным предприятиям и одобрили установку мемориальной доски в память о первом главном враче городской стоматологической поликлиники Сергее Дорошенко.

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