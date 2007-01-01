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Общество

Четыре жителя Калуги погибли на СВО

Дмитрий Ивьев
26.03, 12:35
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В среду, 26 марта, их родным передали награды.

Орденами Мужества посмертно награждены Алексей Витковский и Александр Судак.

Медалями «За отвагу» посмертно награждены Максим Югов и Валерий Кузнецов, сообщили в городской Думе.

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