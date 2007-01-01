Почему работники Калужского 35-го механического завода считают себя дружной семьёй

Мы выбрали специалистов разных возрастов и профессий и спросили, в каких условиях они работают, как отдыхают.

Денис Тарасенков, ведущий инженер проекта.

— Я пришёл на завод не так давно, в январе прошлого года. Был рад увидеть сплочённый, приветливый и увлечённый коллектив, налаживать работу которого приятно и интересно. С первых дней был тесный контакт с руководством, и при возникновении любых сложностей мне очень оперативно и доброжелательно помогали их решать. Что касается социальных вопросов, то их также быстро и эффективно решает кадровая служба завода.

Живём не только работой, активно общаемся за рамками производства. У нас есть команда, которая участвует в квизах — ​интеллектуальных играх. Регулярно выступаем на городских турнирах, занимаем призовые места, проводим свободное время позитивно и активно. С радостью принимаем в команду новичков, это помогает их адаптации на производстве.

Сейчас перед предприятием стоят грандиозные задачи по расширению производства и набору новых людей. Уверен, что все задачи будут выполнены, завод выйдет на новый уровень. Рад, что смогу в этом поучаствовать и ощутить благодарность за свою работу.

Анна Линд, инженер-­дефектоскопист.

— В моей специальности очень важно техническое обеспечение. Придя работать на завод, я убедилась, что лаборатория вооружена качественным современным оборудованием, которое я сразу смогла попробовать в действии. Коллеги помогли разобраться с новинками аппаратуры и особенностями рабочего процесса. Сразу порадовали удобные чистые кабинеты, где всегда тепло и уютно. Также во всех цехах есть комнаты отдыха с чайниками и микроволновками.

Нас обеспечивают рабочей одеждой, при этом мы можем выбрать ту, которая нам удобна. С новой мебелью, компьютерами также нет проблем.

В свободное время за проходной тоже не расстаёмся с коллегами, общаемся. Я состою в заводской спортивной команде. В апреле планируем участвовать в городском забеге, посвящённом благотворительности, а ещё готовимся представить завод на Космическом марафоне.

Кирилл Бондаренко, заместитель главного технолога.

— Очень много знакомых по МГТУ работало на 35-м заводе, а в июле 2022 года сюда пришёл и я, сначала на должность технолога по защитным покрытиям. Руководство сразу оказало поддержку, дало необходимые знания и ответило на все вопросы. Раньше работал на серийном производстве, здесь же каждый проект отличается, всякий раз решаю новые задачи, и это очень интересно. Не менее интересно коллектив завода проводит досуг, руководство постоянно организует для нас соревнования, конкурсы, творческие мероприятия.

Завод работает со студентами, будущими специалистами. Им также интересно участвовать в наших производственных цепочках, что-­то придумывать, разрабатывать, а потом видеть это, воплощённым в металле.

Иван Ларионов, слесарь по сборке металлоконструкций.

— Пришёл на завод по совету друга и сразу понял, что не ошибся. Достойный заработок, хорошие условия, толковые ребята, которые помогли освоиться на рабочем месте. Чувствуется, что руководство наш труд ценит и дорожит своим коллективом. Отремонтировали нам столовую, кормят бесплатными обедами. Коллектив дружный и интересный. Недавно для нас стали организовывать заводские турниры по рыбалке, так что общаться и дружить продолжаем и за пределами завода.

Главное, что есть уверенность в будущем, и оно в наших руках. Предприятие растёт, набираются люди, ремонтируются цеха, появляется современное оборудование. Приятно чувствовать, что во всём этом есть и мой вклад.

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