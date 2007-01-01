КАДВИ: отличный выбор для работы и карьеры

ПАО «Калужский двигатель» является крупным предприятием ОПК, выпускающим газотурбинные двигатели для российского оборонно-­промышленного комплекса и гражданского энергетического машиностроения.

ПАО «КАДВИ» имеет звание «Трудовая слава Калужской области», награждено Благодарностью Президента РФ. Предприятие неоднократно становилось победителем конкурса «Социально ответственный работодатель Калужской области» в номинации «За развитие кадрового потенциала».

Мощнее в разы

За последние годы завод в несколько раз увеличил объемы производства и отгрузки, обеспечил рост численности работников предприятия. На заводе проведена коренная модернизация и переоснащение производственных мощностей. Проведенное техническое перевооружение производственных процессов позволило создать новые высокотехнологичные рабочие места. Работа по созданию и улучшению рабочих мест сопровождается автоматизацией и роботизацией производственных процессов.

Как результат, в полном объеме обеспечено выполнение контрактов по Гособоронзаказу, проведена полная локализация новых газотурбинных двигателей мощностью 1250 л. с., освоено новое и перспективное направление по производству гражданской энергетической продукции на базе выпускаемых ГТД для крупных заказчиков разных отраслей.

Востребованная заказчиками продукция

С новой энергетической продукцией завод вышел на новые рынки. ПАО «КАДВИ» успешно начал выпуск новых ГТД мощностью 100, 200 и 800 кВт, работающих на разных видах топлива. Сырье, материалы и комплектующие для их производства — ​полностью отечественного производства. В изделиях используется разработанная на предприятии система автоматизированного управления САУ.

По новому направлению, в прошлом году заводу присужден главный приз 10‑й Международной премии «Малая энергетика — ​большие достижения» — ​«Золотая молния» в номинации «Лучший проект в сфере малой энергетики мощностью до 5 МВт» за разработку газотурбинной электростанции АГ100 СТ400 мощностью 100 кВт.

Также, предприятие продолжает расширять выпускаемый ассортиментный ряд мотоблочной техники. Продуктовую линейку мотоблоков «ОКА» и «УГРА» пополнили мотокультиватор «Садовник» и снегоуборщик «Буран». В прошлом году мотоблоки КАДВИ вышли на новый рынок африканской республики Кот­д’Ивуар.

Квалифицированный персонал

С высоким ростом объемов производства возросла потребность предприятия в квалифицированных кадрах по широкому ряду профессий.

Завод предоставляет широкий пакет социальных льгот для работников и их семей, реализует программы по субсидированию вопросов жилья, предоставляет дотацию на питание в заводских столовых, действуют льготы для студентов и молодых специалистов.

Желающим трудоустроиться, на заводе имеется возможность обучения и бесплатного получения профессии под руководством квалифицированных наставников. Подготовку кадров осуществляет лицензированный учебный центр КАДВИ. Многие работники завода имеют возможность повысить свою квалификацию, освоить смежные и востребованные в производстве вторые и третьи профессии.

В комплектовании кадрами заводу помогают областные учебные заведения среднего и высшего профессионального образования. Как ключевой работодатель, КАДВИ участвует в проекте «Профессионалитет».

Студенты с желанием идут работать на завод, в период обучения проходят практику и стажировку в подразделениях с оплатой за счет предприятия. Выпускники, трудоустроившиеся на КАДВИ, имеют отсрочку от призыва в армию.

Завод предоставляет абитуриентам целевые места для поступления в профильные высшие учебные заведения Калуги и Москвы, выплачивает в период обучения дополнительную стипендию.

На ПАО «КАДВИ» уделяется большое внимание решению социальных вопросов. Для коллектива проводятся спортивные и корпоративные мероприятия, конкурсы наставничества и профмастерства, направленные на адаптацию и закрепление специалистов на предприятии.

г. Калуга, ул. Московская, 247

Тел.: (4842) 76-32-98, 76-32-85

https://www.kadvi.ru