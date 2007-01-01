В Мещовске построят очистные сооружения

Во вторник, 25 марта, об этом на встрече с жителями в рамках отчета главы администрации рассказал губернатор Владислав Шапша.

Сейчас водоканал готовит проект.

- Рассчитываем, что сможем его реализовать за счет средств, которые высвободятся от списания задолженности по бюджетным кредитам, - заявил Шапша.

А вот на дорогу Мещовск – Мосальск нужно в два раза больше денег.

- Вновь сказал прямо людям: сразу все решить невозможно. Важно расставлять приоритеты, - прокомментировал губернатор.

Он также отметил Мещовский район в качестве одного из лидеров по производству зерна и яиц.