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Общество

В Мещовске построят очистные сооружения

Во вторник, 25 марта, об этом на встрече с жителями в рамках отчета главы администрации рассказал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
25.03, 19:35
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Сейчас водоканал готовит проект.

- Рассчитываем, что сможем его реализовать за счет средств, которые высвободятся от списания задолженности по бюджетным кредитам, - заявил Шапша.

А вот на дорогу Мещовск – Мосальск нужно в два раза больше денег.

- Вновь сказал прямо людям: сразу все решить невозможно. Важно расставлять приоритеты, - прокомментировал губернатор.

Он также отметил Мещовский район в качестве одного из лидеров по производству зерна и яиц.

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