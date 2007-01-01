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Общество

В Калужской области займутся адресным сопровождением семей пропавших без вести бойцов СВО

Дмитрий Ивьев
25.03, 12:55
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Эта работа поручена президентом Фонду «Защитники Отечества», рассказали 25 марта в правительстве региона.

Изменения в указ о создании фонда внес Владимир Путин.

Калужский филиал фонда будет оказывать членам таких семей психологическую поддержку, содействовать в получении мер соцподдержки.

Также будет вестись работа с органами власти, НКО и волонтерами для поиска родных.

- Абсолютно правильно, что фонд стал единой точкой входа для родных, теперь не нужно выезжать за пределы нашего региона для сдачи ДНК-материалов, - заявил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев.

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