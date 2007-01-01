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Общество

В Калужской области уничтожат 18 тонн нелегального табака

Сырье ввезли на территорию региона еще в 2022 году, однако на таможне выявили проблемы.
Дмитрий Ивьев
25.03, 16:00
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Маркировка табака не соответствовала тому, что было указано в декларации.

Длительное время товар хранился на складе, но владелец не обращался к таможенникам и не предоставил нужные документы.

Суд обратил всю партию в собственность Российской Федерации и постановил табак уничтожить, рассказали 25 марта в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

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