Калужанку поздравили с 90-летием

90 лет исполнилось Нине Николаевне Клевцовой. Она родилась в 1935 году в селе Сени Дзержинского района Калужской области. В годы Великой Отечественной войны ей пришлось пережить ужасы фашистской оккупации, маленькая Нина помогала партизанам бороться с врагом.

Поздравили именинницу Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

«За плечами Нины Николаевны долгая и достойная жизнь. Она принадлежит к тому героическому поколению, которое вынесло суровые испытания Великой Отечественной войны и трудных послевоенных лет. Пожелали юбиляру крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и всех благ! Договорились встретиться на ее 95-летии», – рассказал Юрий Моисеев.