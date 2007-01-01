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Общество

В Калуге водитель разбудил жителей Правобережья громкой музыкой

Дмитрий Ивьев
25.03, 07:45
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Жалобу с видео разместили в официальном сообществе района в ВК.

По словам автора видео, запись сделана в 2 часа ночи на улице Академической.

Громкую музыку из машины с улицы слышно в квартире.

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