В Калуге вручили юбилейные медали
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил калужанам медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»
«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вместе с депутатом Гордумы Эльвирой Капитоновой торжественно вручили юбилейные медали двум бывшим несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей – Вере Сергеевне Ивашиной и Нине Ивановне Власовой, проживающим в микрорайоне «Правобережье». Трудное детство закалило их характер, о тех нелегких временах они говорят с трудом. Эти награды – символ нашей глубокой признательности и уважения к тем, кто прошел через тяжелейшие испытания, но не сломался. Спасибо вам за все, дорогие наши ветераны!», – отметил Юрий Моисеев.
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