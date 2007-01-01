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Общество

В Калужской области похоронят участника СВО

Дмитрий Ивьев
24.03, 16:50
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Во вторник, 25 марта, в селе Утешево Бабынинского района пройдет прощание с Дмитрием Ерохиным.

Об этом сообщили в администрации района.

Прощание состоится в 11:30 у дома №114 в Утешево.

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