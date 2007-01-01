+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области подвели итоги акции по онкоскринингу
Общество

В Калужской области подвели итоги акции по онкоскринингу

С 17 по 22 марта стоматологи осмотрели 3855 человек, сообщила 24 марта министр здравоохранения региона Анна Чернова.
Дмитрий Ивьев
24.03, 16:04
0 468
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Выявлены 20 пациентов с доброкачественными новообразованиями. Их направили к стоматологу-хирургу для проведения иссечения с последующим гистологическим подтверждением.

Три пациента взяты на диспансерное наблюдение в кабинет заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Четырех человек отправили в онкологический диспансер.

Еще семь калужан с заболеванием слизистой оболочки полости рта и пародонта получили медицинские услуги, диспансерное наблюдение не требуется.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZ0ZEhBekZ5cktpeFJpZE04Qmt5aXc9PSIsInZhbHVlIjoiWEUwNnNHRXhDV3RyaHdOaGhKSDlRV1BRQ1FvUGg2dDh3bTBxV3FkNW9BSDNteldmRTYvTHBXejc5NWNoNnlxVm83WWRoQmUzblJJRFEvWGw1MlFwTU5ELzhuTzJEbkF4UTFmWlNhSmEyUG1FNmVsMWJoOE9TQjNVdUxvVENSYnZ3Mks3UDZwY3hSd0d6dzVKNEhFYUNrYThPZVd5RGFvcHNDZ2xrTHNESUlHM0ZrRmNGWk9xVmVsam1Xalg1NnAraURTN0s1RWliZmttRmIvaHpuSHNhNUZtSENCV3ZFNEl3cmgwTC91Vm1GOTNQaWJOM2JWM3RkUmFveVJudGpZOUNQZkJ4U25wK1IwNnNhQ3ROSngzdUliSmQzRU9rd0x6RG1GMlRYQU9CNVZrT2VEL2lnc2FCanlLNzVkT1QwdG5TWXg1ZXVUZ0p4WXRpV0pQS0g3eTBTaG40cG0yN2FJellENVVxUGppR25iN0R2VzU4ek5XY2FaV3pzLzJkUzdrQjV2Rzk3M2ZXanFFRm1EYVZ6M1kzWGtZY0d2RzZPQ2RpSnhxa2FnUVFxVlR4Mm5HekFpZG50U3QxUGlkUW5waiIsIm1hYyI6IjdhY2RmNTk5OTM0YWZjM2EyMWE1M2IyZWM4ZTliMGQzZDkxYzI4ODU0OWQxMmRlNDkxNjYwMWM3OTliYjQ0ZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlmdVg1UmlkbU5wV1BYWTZZcExQOFE9PSIsInZhbHVlIjoiT3VyZDhJa3ZvT3hHY0pESWVPMUx3SmJpOWlaOEZpcExpOERMNVZqbG14aVhUTmtTeW5LMndQcU5PWEczZlhFTkNrV0I4eFU3Y2RwRVYvcFNOZWJZT1l5S1RES1FycGU4MlBzS2JzSXk1MzJBYWNJUVAxZ0x2QlUyMjlpejdWOU5NV2RZQlJMN2haajJKZGFQRENyUjRQNEJNejNvWjZESUxGOFlBM092bWU2OG45bzFMNHhKenI2d0gzNFZBMFpOSWZLd3RiVzdqYVArTUttQnF6eWF3c0huenhmUWh2eURaTVJTOXEvUFNOTGNjc2MrdE84bCs3V0pPYVc3eU9QTk5DcWZxNU8rclcxcCtka2Q4Y1B1aHNJL0tYdndnZHdWbWF0YWllTG1neUJ0c25ZOVBqUlZKKzJWR2lBaGpqUHRhSDFKUW9Ra0NnTG5kNFVyR0pLT0E5MjRmR3AxbFJGV0NUWHdXTU9PR3BoZGFRQ3dTZU0wNkVEWGRxTVdZbFZYR3BvTDBqM3FaM0MxN0luNkVyMlJGdWFwWHBKNDZIcFNyN3RSTXRWWGxqTVNHeDVtcnl4cVNpWlB3N01xYkRYMDZPWE1mVFdTSVl2M1pteTNvTTlLQzBOQWo2U21sMDZrcm16ZG1zY3BFTFJPcFM0bkJZK29OWmdLQmZ1Ty9Fa0VZSG1XbzJydEtlRFJlZHNmWTZYYzNJWWdZUXhMQXl0OFFYT0NpOGZmZ25icXh5NHhYM2ZweUtiVVpxWDdrenFnMW1INGFYUEowSDg0dWJlTGhxRko3dWVmVnk3ZVhhWDhqcHlmK2c1N3ZJVFAzMXIvdGV5dzJiVnVTMDBLN0xtNyIsIm1hYyI6IjUwMTgyYjM3MDAwYWMzYzI3MWZlOTFmMDBlMTdjNTBhOGU5MDJmZjNjZWI4MzgwNDJjN2Q5NWY0ZjAzOTBhOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+