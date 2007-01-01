В Калужской области подвели итоги акции по онкоскринингу
С 17 по 22 марта стоматологи осмотрели 3855 человек, сообщила 24 марта министр здравоохранения региона Анна Чернова.
Выявлены 20 пациентов с доброкачественными новообразованиями. Их направили к стоматологу-хирургу для проведения иссечения с последующим гистологическим подтверждением.
Три пациента взяты на диспансерное наблюдение в кабинет заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Четырех человек отправили в онкологический диспансер.
Еще семь калужан с заболеванием слизистой оболочки полости рта и пародонта получили медицинские услуги, диспансерное наблюдение не требуется.