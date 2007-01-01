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Общество

Жителей Калуги предупредили о сильном ветре

Дмитрий Ивьев
24.03, 15:37
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Днем и вечером в понедельник, 24 марта, порывы будут достигать 15 м/с.

Дуть будет с юго-востока, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

25 марта в регионе ожидаются дожди и похолодание.

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