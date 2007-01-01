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Общество

Жители Калужской области подали 44,3 тысячи заявок на кредитный самозапрет

Это произошло за первые три недели марта.
Дмитрий Ивьев
24.03, 14:00
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Возможность устанавливать самозапрет на кредиты и займы через сервис Госуслуги действует с 1 марта.

Ее ввели, чтобы защитить людей от мошенников, рассказали 24 марта в правительстве региона.

По всей стране подано 7,2 миллиона заявок.

Установить самозапрет можно через Госуслуги. А вот снимается он только через усиленную электронную подпись. Имеющиеся кредиты погашать досрочно не нужно.

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