Жители Калужской области подали 44,3 тысячи заявок на кредитный самозапрет
Это произошло за первые три недели марта.
Возможность устанавливать самозапрет на кредиты и займы через сервис Госуслуги действует с 1 марта.
Ее ввели, чтобы защитить людей от мошенников, рассказали 24 марта в правительстве региона.
По всей стране подано 7,2 миллиона заявок.
Установить самозапрет можно через Госуслуги. А вот снимается он только через усиленную электронную подпись. Имеющиеся кредиты погашать досрочно не нужно.