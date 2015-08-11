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Сбер поддержал строительство нового жилого комплекса в Обнинске

24.03, 13:20
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Сбербанк профинансировал строительство четвёртой очереди «ЖК Олимп» в районе Заовражье в Обнинске. Денежные средства в размере 1 млрд рублей будут направлены на строительство 25-этажного многоквартирного дома комфорт-класса – проекта застройщика ООО СЗ «Калуга-Лидер». Всего будет построено около 15,7 тыс. кв. м жилья. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Вопрос приобретения жилья сегодня по-прежнему актуален для жителей Калужской области. Сбер продолжает активно поддерживать проекты, направленные на развитие жилищного строительства в регионе, при этом мы уделяем особое внимание сотрудничеству с надёжными и проверенными застройщиками. Уверен, новый жилой комплекс будет востребован среди жителей города и станет достойным дополнением жилого фонда Обнинска».

Михаил Лапшин, заместитель генерального  директора ООО «СЗ «Калуга-Лидер»:

«Строительство четвёртой очереди ЖК „Олимп“ – важный этап в развитии нашего проекта. Благодаря поддержке Сбербанка мы сможем предложить жителям Обнинска современное и комфортное жильё, соответствующее всем стандартам качества. Мы ценим доверие банка и нацелены на успешное завершение строительства».

Застройщик ООО «СЗ «Калуга-Лидер». Проектная декларация № 40-000458 от 21.01.2025 г., опубликована на сайте  https://наш.дом.рф

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