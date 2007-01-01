Крики канюка и гул ЛЭП: сойки «Калужских засек» выдают все лесные секреты

Фотоловушки заповедника «Калужские засеки» поймали в кадр стайку ярких и неугомонных соек. Эти птицы – настоящие звезды местного леса, и весна – их время блистать!

- Сойка – самый распространенный представитель врановых в наших лесах, – рассказывает орнитолог заповедника Алексей Костин. Они облюбовали все виды деревьев – от елей до дубов.

Как только пригревает февральское солнце, сойки начинают свою весеннюю «серенаду». И это не только их обычный резкий крик. Они тихонько булькают, посвистывают, щелкают – особенно стараются, когда рядом самка. А еще, как и многие врановые, сойки – прирожденные пародисты. Они виртуозно копируют голоса других обитателей леса: крики канюка и серой неясыти, даже пролетающих лебедей-кликунов. А иногда выдают совсем неожиданные звуки – например, гул высоковольтной ЛЭП.

Свои гнезда сойки мастерски прячут в кронах деревьев. Настолько хорошо, что обнаружить их можно только после листопада, случайно наткнувшись на них рядом с привычной тропой. Весной можно наблюдать за захватывающим брачным шоу соек: группа птиц медленно перемещается по веткам, демонстрируя все прелести своего брачного поведения. В это время они питаются в основном животной пищей: насекомыми, яйцами и птенцами мелких птиц, ящерицами. А осенью переходят на растительную диету, особенно любят желуди. Часть спрятанных запасов сойки потом не находят, невольно помогая дубам размножаться.