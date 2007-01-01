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Общество

Губернатор прокомментировал закрытие наливаек в Калужской области

Дмитрий Ивьев
24.03, 12:49
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Как мы уже рассказывали, розничную продажу алкоголя в кафе рядом с жилыми домами запретили в регионе с 1 марта.

- После вступления закона в действие в соцсетях видел обращение жителей по одной из таких точек. Давал поручение проверить, как исполняется закон, - рассказал 24 марта Владислав Шапша. - Сейчас заведения, на которые поступало наибольшее число жалоб, закрыты. В том числе в Калуге, Балабаново. В Сосенском - прекратило работу в ночное время.

По его словам, все попытки недобросовестного бизнеса найти лазейки в законодательстве строго будут пресекаться.

- Внимательно следим за обращениями жителей, оперативно отрабатываем их, - отметил Шапша.

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