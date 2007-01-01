Калужскую область облюбовали бакланы

Об этом орнитолог Юрий Галченков рассказал в социальных сетях.

Кажется, Калужская область стала новым домом для больших бакланов. Орнитолог Юрий Галченков отмечает, что эти птицы, которые еще 25 лет назад были редчайшими гостями в регионе, теперь встречаются здесь с ранней весны до поздней осени.

23 марта Юрию удалось наблюдать захватывающее зрелище: клин бакланов, летящий над Перемышльским районом.

-Сначала я принял их за гусей, – рассказывает орнитолог, – но, когда птицы приблизились, я разглядел в бинокль, а затем и невооруженным глазом, что это большие бакланы.

Теперь этих птиц можно увидеть не только на Оке, но и на Яченском водохранилище. Некоторые калужане признаются, что, возможно, уже встречали бакланов, но принимали их за… крупных уток.