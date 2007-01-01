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Новость дня Общество

В Калужской области ищут 63-летнюю женщину

Валентина Громова не выходит на связь с 16 марта.
Софья Фирсова
24.03, 11:09
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Женщина пропала в городе Чехов Московской области. Судя по данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она может находится в Калужской области.

Рост пенсионерки 150 см. Она худощавого телосложения. У женщины светло-русые волосы и серые глаза.

Пропавшая была одета в пуховик болотного цвета с капюшоном, светло-розовую кофту, темно-синие спортивные штаны, черные сапоги-дутики. На голове у Валентины была белая шапка.

У женщины возможны провалы в памяти, она нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452. Если вы хотите принять участие в поисках и стать волонтером, обратитесь по второму номеру.

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