В Калужской области ищут 63-летнюю женщину

Валентина Громова не выходит на связь с 16 марта.

Женщина пропала в городе Чехов Московской области. Судя по данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она может находится в Калужской области.

Рост пенсионерки 150 см. Она худощавого телосложения. У женщины светло-русые волосы и серые глаза.

Пропавшая была одета в пуховик болотного цвета с капюшоном, светло-розовую кофту, темно-синие спортивные штаны, черные сапоги-дутики. На голове у Валентины была белая шапка.

У женщины возможны провалы в памяти, она нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452. Если вы хотите принять участие в поисках и стать волонтером, обратитесь по второму номеру.