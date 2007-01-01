В Калуге северное сияние попало на видео

В понедельник, 24 марта, запись опубликовал музей истории космонавтики.

Сияние наблюдалось в нашей широте вечером 21 марта.

- Солнце находится на пике активности, и из-за этого сияния в 2024-25 годах стали более мощными. Их иногда можно увидеть и в средних широтах, и даже южнее, как это было, например, 11 мая прошлого года, - пояснили в музее. - Основным фактором появления сияний является солнечный ветер, который из-за текущих особенностей магнитного поля проникает внутрь магнитосферы на необычно большую глубину. Первая волна сияний началась 21:24 и продолжалась несколько минут. Вторая волна была значительно более мощной. Начавшись в 22:17, она длилась уже около часа.

Наблюдать сияния лучше за городом в направлении северного горизонта. Ориентироваться можно на прогноз полярных сияний от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, а также специализированные сообщества в социальных сетях.

Если нет возможности посмотреть самостоятельно, то можно обратиться к сервису Starvisor, который транслирует изображения неба из разных точек России. Калужский музей космонавтики совместно с астрономом Олегом Угольниковым принимает участие в этом проекте. Трансляцию с камеры, установленной на крыше музея, можно увидеть на странице.