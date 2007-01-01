В Сосенском закрыли ночное кафе после жалоб жителей

Перестало работать заведение «Уголок», сообщили 24 марта в правительстве Калужской области.

В регионе контролируют, как исполняется закон о ограничении розничной продажи спиртного в кафе рядом с жилыми домами или в них, вступивший в силу в начале месяца.

- Так, в Калуге и Балабаново удалось закрыть в буквальном смысле нашумевшие «Градус» и «Теремок», - заявили в правительстве. - В Сосенском после жалоб губернатору перестало работать кафе «Уголок». Проверяются ещё два кафе в Калуге и Обнинске.

Других массовых жалоб на такие заведения от калужан пока не поступало.

- Чтобы не нарушать закон, некоторые кафе обратились в министерство с заявлениями о переоформлении лицензий – они хотят работать в статусе ресторана. Таких заведений сейчас 12. Решения по ним пока не приняты, - пояснили также в правительстве.