В Калуге деревья в парке ТЮЗа покрылись желтой «плесенью»
В воскресенье, 23 марта калужанин обратил внимание на желтые пятна, образовавшиеся на многих деревьях парка.
Плотность покрытия «плесенью» достаточно высокая, причем видно, что ей поражено много деревьев.
- Деревья гибнут, - написал чат в чат обратной связи калужанин Алексей. – Городским властям, видимо, не до них, хотя зачем тогда брали на работу главного садовника Калуги?
Мы выяснили, что скорее всего желтый налет – это никакая не «плесень», а лишайник. Он появляется на деревьях при плохом уходе и высокой влажности.
Его необходимо удалить, а поврежденные места обработать специальными жидкостями.
Ждем комментарий главного садовника Калуги.