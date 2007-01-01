+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге деревья в парке ТЮЗа покрылись желтой «плесенью»
Новость дня Общество

В Калуге деревья в парке ТЮЗа покрылись желтой «плесенью»

В воскресенье, 23 марта калужанин обратил внимание на желтые пятна, образовавшиеся на многих деревьях парка.
Владимир Андреев
23.03, 13:10
0 710
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Плотность покрытия «плесенью» достаточно высокая, причем видно, что ей поражено много деревьев.

- Деревья гибнут, - написал чат в чат обратной связи калужанин Алексей. – Городским властям, видимо, не до них, хотя зачем тогда брали на работу главного садовника Калуги?

Мы выяснили, что скорее всего желтый налет – это никакая не «плесень», а лишайник. Он появляется на деревьях при плохом уходе и высокой влажности.

Его необходимо удалить, а поврежденные места обработать специальными жидкостями.

Ждем комментарий главного садовника Калуги.

Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImF5dHpYbmpVZlI2dXpva2JUSGd0WUE9PSIsInZhbHVlIjoicno1UVZLUDRSZlB2Z3h5L2x2U2pTUEFPckkzazBNWlBoRzZDUnlFNXA1UWkrUUY0U3BGcko3cXh6QWhxSTAweURqNVpERHJKVjhXYmxpWFF0eldOaFVoQjkydi9IVjd4SGZxMUJidW1kNUlFa3dzN25ITm93c3pnOUduL3ExYm42eEdyOWxKSWRqMGgyaHFPNTJ5ZG1idjJsUjN3dnJKSGhwNGpnN1NLdUVoUUh2YitOQ2JDdlFWU2NXaUw0NHFMVU5zcWkxc25oeFFpcWtEaUZVc3prTVYxZGc1a05pMGtmN0tSbXh1ZG5nRTVlZEl1NmgvSXpBdFE0VTNBbUZSUXlRQVU5ZG5VNVc3Z0NsTXAwTGVSbXQzQlU2NGh0OXVoTmN6Yzl1N3dRR3o5eHNVM2srRGdjY2RTZ3NmQzl3OW05VE9MMis0VjBzemtLZ2tyZEE5VmlQVHE4UGpQRXhnTG5mN0swczhiZEI0eFhZaXRJMk93amNmcjhSVlNlWVh4NGIzSjBxbHZYTnZsYUJZTlhDNExOMDZsUkRKZ3QyNVU5MGRXTVpmMko3cTdOME1ENXl6cFJKT0p3T2tJaGJkLyIsIm1hYyI6IjY2ZWEwNzE5YzA4YjAwNTg2NzljMzI0NmQ0ZDFlMWRlYjgzOTg2ZTQ0NzUyMTY1NDhmM2IyODA0NTBlZTJlMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM1TUtQY0c1YUh0UVJLMmpBMDNsOUE9PSIsInZhbHVlIjoiS2RqVURwM3NCZUd3ZlBWWGM0MlZUSXV5ZVNxR2pxRi9MNk5CRHoyNWpzSk1iMUZKVEczYldDYnhHTEQ3d3Y4ZGovT0xUMFZsVW81N1lmUnhOaDNrMjQxWEp6akFjYTE4YU9SUWdhbmxETURURUpHdVNNenI1S2IwYXJnL1QzVEdTY0V5NG40Y1FjTEJlN21oN0ViK1JrSnpOMnJDVXQ1RHVQSS93NDE3TEdXV005UzdSYndoZmpBc2VnZFFBTWpXSjZ4NzI4MFFxbG9Gc0k0ZXVWTHV5T05kZFZLVjRIcVhsd1pER1NQVVRDUGp0T2UrMC9ZUjZkRWRIOUNnQUdwcUFjczQrOTdISUx5dk5rSHhLYWdueVYrRzZzdnFBYlI3YTRNUWREalZQQ0hITVZFb1F1NGlwQUhiTDBVb2NVYXpWU2ZSRDhKM20yOXpZNW5CbmdtMGZiaUtTZ09UaUt5UC8zM0JrK2Vtd3dqNklKRnprT3RlUFYvcVA0Smg5bFU4R0owczFmbUk1K1QvYnVwQmhoTGViK0h2VjZzRkcyYkV2TG55elgwL2FNclNySXdSWi9rejNuVUlJNGdSUlBzVlNXTXpJZWlrb1hWcHp5bjlVT2JJRDY3WUhTdXp3cHRnTWJUWmFXQmxKUkpvL1Z0NkhFcllLQWoyeTBFR3ArZU9WVEo3bllsTjZVcEUwY0FqNytDajhaMUNyNW5lMnpZenNsK2RhSVlNMzcrL2JLVEFrWXd5Sk9sblp3SmZoTjRLdUkzZ0dMTFpDa1V2OEpFajMyS1B1Yzc3ZzlUajNEZEJzOFgzOU9wUWJaWUN2OHZKN2VDTUpxSmd6QXJseXRQaiIsIm1hYyI6IjE3OTFhODJiZTFkZGUwMDlmZWQzMjM0ZDY4NTQ2MWY1MTdkNmE3NTBiMDNhZmQyOGRkNTNmZGYyNGZiNzFhMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+