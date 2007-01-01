В Калуге деревья в парке ТЮЗа покрылись желтой «плесенью»

В воскресенье, 23 марта калужанин обратил внимание на желтые пятна, образовавшиеся на многих деревьях парка.

Плотность покрытия «плесенью» достаточно высокая, причем видно, что ей поражено много деревьев.

- Деревья гибнут, - написал чат в чат обратной связи калужанин Алексей. – Городским властям, видимо, не до них, хотя зачем тогда брали на работу главного садовника Калуги?

Мы выяснили, что скорее всего желтый налет – это никакая не «плесень», а лишайник. Он появляется на деревьях при плохом уходе и высокой влажности.

Его необходимо удалить, а поврежденные места обработать специальными жидкостями.

Ждем комментарий главного садовника Калуги.