+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге за неделю родилось 63 малыша
Общество

В Калуге за неделю родилось 63 малыша

Дарья Джуманова
22.03, 18:09
0 334
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В период с 17 по 22 марта на свет появились 32 девочки и 31 мальчик. Среди них была одна двойня.

В это же время 25 пар связали себя узами брака.

Всего с начала года в Калуге родилось 789 детей и зарегистрировано 364 брака.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZzanA0R2ZwN1JiTmpiNUo5c0Uvc3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ0pMVjlFeHNKZ0MwalJCM2JsOWxNSy9tcXIvNGZkUk15ay81OUpGZld5ZS9UbXBHKzV2SzJhbXE2RWdEMlhoVmt0dVQ3N1Z0bFd4RFJLdzRqTGV5a0RmclhZdFJqeU1xUVhPQTdqdDlwMmtKandSRTE0L1JoK1ZkQjlVdWxzN04vbm14MnJOaG1tckhKdE01L1Vkb1k3aTBsN2pQRFlVVUJoSGxKcGNzMTVvL2RZUE5UVEk1Nk11MWpkMElzWmZsSk50eFFPZ0RacFlHZ0RscmFOL1pJOXRlbmhvN3ZMUlhSeWcxTmphc2pXekRGazlPQXozVnpYcFhRcnRnb2RkRTlicm5KemI5Nm02K2pGYTI5aWMzcUxmVitOSDB4WXRMc2llRjRhdXJOY0Mwa1pZSHJ2U0RYZnc4MlJOU056d1hYZi9DZVdLd01yYkFZZmVtRzY5bVlJWnBKelQvVjBsR3dFQ3VPYmRlVWhCcEtuR0tPY2RyUnp3bUVZUnZiNS9zdEw1VGVESEpsR3VNQ1Jib2ZtTk9vWXRkai9hTHVBam1mZEZJWmVVeVVaaS9neWZpalNCdG8ydWgxdWRrRkNhbyIsIm1hYyI6IjI1NDM2MmJmNzYxNzNiMjEyMzk1NDJhY2ZhZmIyZjNkODdjZmFjYWY5ZTRiNTczZDIxYjYxNmIzZDRkNWZkOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJpOW1SR1l2ZFYzSFNHQ0NEVE1hV2c9PSIsInZhbHVlIjoiYXNGSDFZSmNjTVpnOTlEZjU4YWVLS0dZK295Skd6d25YMG1HRTRNK0dScFBqV3dxaTJlUWFoWmgyeHNDOFQ3U1FNVkJrbXdwaDZBaXBQK05nd0k1ekJnaWI5ekZHQWlLZ2kxa2RkS21USXhMWS8xZEEwMWV3RE8zcTFLb3drZ2I3SVkzVnVpNmVmVWhpTWlOYVdBSVJETFFBaVJtMXBNVU1mNDRFUzI1TnpweTA2TUtUaUZiMW1SeFo5UGZSd3diRTVIUWM4eXpQRi9odldDV3g1VTlGcXZNZitEK2xsSDNOVG1VUkJiZklHdDRUWTVJVGMzQ08rVHEyWWhDUmF5aUdxcXh4U0pENHpHdExGaEFVQTBXYUlxK0hhU1M1TlpoUXFmTlZuQTNNN29pUkhpR3lRMjFZbWF1Wjk3SlpjSExWOTlwSHJKaFdKM2ZVaFExbitiTFJaalFSMzFmL25XdHgyK0tvMkJRbFZrN0cyVHRhNVZUZ0xseUZrWmE3b1dFRGxwSFJPb2g5aVkxWkFsQUlOTm5qTDVJck9XOUNGdWhrRjNaQXBaU0VrcExHSXZKNzJXVjlBN2NiVW92MHI0bUluTXZEd2tSWnY3cVg2aTFySU1ndmJROEJkUUNoaHdqN05zbkdPSkQxYXQ0blBMSmJXMkxYL3RIa0hJRHFURjRVeEltUytjRTZ6V004L2wwRkdDZ2RzUDEyN2hDMnpNK1R5R3ZvSzNhRzhnb2RVQW1FcmZIbjRTSHNMTUM2UUZwMkUraXJTSytiUVkzd1hTRWZQVEFnR0lhRGw2YXpYbXYwVGtNSzdBRnRjcmQ2UUlRYTFjR1hkK1piYWdoa3dFbCIsIm1hYyI6IjY2Njk1Y2YyN2Q2NGQ0NmU0MTAxNjMwMDY2MzNiMTA3ZDBmNzczODE3YjkzMWEzMDIyNDZlN2ZkMmU5NjJmZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+